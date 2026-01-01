Станислав Кимчев от днес няма да изпълнява функциите на заместник-кмет на Община Благоевград с ресор „Култура, спорт и туризъм“, поради желанието си да се посвети на бизнес и творчески проекти в сферата на културата, съобщиха от общинската администрация. Ресорите му ще поеме заместник-кметът по образование, бизнес развитие, социална и здравна политика Боряна Шалявска.

Секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова - Кехайова ще бъде назначена за заместник-кмет с ресори общинска собственост, социална политика, общински предприятия и звена.

Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев благодари на Кимчев за отдадеността и работата, която вложи в екипа на Общината, информират още от пресцентъра.

Станислав Кимчев заема поста заместник-кмет по култура, спорт и туризъм от началото на 2024 година. Той притежава бакалавърска степен "Музикална педагогика” и магистърски степени "Кино и ТВ режисура" и "Международни отношения", посочват на сайта си от Община Благоевград. Той е основател и директор на първото издание на Фестивал за вокално изкуство “АУРА” - Благоевград. Полага основите на първото издание на фестивала за разпространение на телевизионно съдържание SOFIA MEDIA PLAY- 2023, на което е и главен модератор.