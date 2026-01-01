19-годишен шофьор без книжка и с над 2 промила алкохол катастрофира в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 юни на път III-114 - на територията на община Брусарци. Младежът е неправоспособен поради отнета шофьорска книжка.

Тестът му е отчел 2,30 промила алкохол, резултатът от направения му дръг тест е отрицателен. На нарушителя са съставени 3 акта.

Заловиха шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол в Харманли

Глобен е и 19-годишен пътник от Вълчедръм, седящ на предната седалка, който е правоспособен водач.

Санкцията е наложена, тъй като въпреки знанието за неправоспособността на водача е допуснал да се осъществи шофирането.

Младият шофьор е задържан, а автомобилът е иззет.