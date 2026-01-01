Задържаха трима непълнолетни с наркотици в Монтана, съобщиха от полицията.

На 4 юни в хода на спецакция е получена информация за държане и разпространение на наркотични вещества - така нар. "чай за пушене" в кв. "Кошарник".

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Установени са двама жители на квартала - на 16 г. След проведени беседи в сградата на Районното управление в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая и адвокат, те са предали пликчета тип "спейсбек", съдържащи суха кафяво-зелена тревна маса, с тегло 42,7 грама, реагирала при наркотест на екстази.

ОД на МВР-Монтана

Младежите са задържани. Ден по-рано са установени двама непълнолетни - на 17 и 16 г. Единият е предал 7 пликчета тип "спейсбек", съдържащи суха кафяво-зелена тревна маса - с общо тегло 5,1 грама.