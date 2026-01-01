Електрически стол е конструиран по поръчка на Мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Това разказва журналистът Драгомир Драганов на откриването на изложба с предоставени от него плакати, посветени на илюзиониста. Колекцията е подредена в парковото пространство пред кино „Кабана“ до 27 май.

Кметът на Враца инициира изграждането на паметник на Мистер Сенко

„Революционер е бил в илюзионното изкуство, човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители, възторжени зрители. Днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се, да се роди млад последовател на Мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа", казва Драганов.

Припомняме, че 120 години от рождението на Евстати Христов Карайончев (Мистер Сенко) се отбелязаха на 12 февруари 2025 г.