Над 12 тона опасни отпадъци от домакинствата са събрани в София само за първите пет месеца на 2026 г. в рамките на системата на Столична община и „Екосейф“ ООД за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства. Резултатите показват, че все повече столичани използват възможностите за безопасното им предаване, като най-често предаваните отпадъци остават лекарствата с изтекъл срок на годност, боите, лаковете, лепилата, мастилата и различни домакински препарати.

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, Столична община и Столичният инспекторат, съвместно с „Екосейф“ ООД, провеждат тридневна кампания за безплатно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата се реализира успоредно с целогодишната система за разделното им събиране чрез мобилни пунктове в различните райони на София, които работят по предварително обявен график.

Софиянци са предали над 15 тона опасни отпадъци от началото на 2025 година

Опасните отпадъци от домакинствата представляват отделен поток отпадъци, който не следва да се изхвърля в контейнерите за битов отпадък, тъй като може да доведе до замърсяване на почвите, водите и въздуха и да създаде риск за околната среда и човешкото здраве. В мобилните пунктове гражданите могат да предават безплатно лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове, лепила, мастила, домакински препарати, живаксъдържащи уреди и други отпадъци, изискващи специално третиране.

Тенденцията следва рекордните резултати от предходните две години, като само през 2025 г. Столична община отчете близо 29 тона разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата – с 10 тона повече спрямо 2024 г.

„Всеки, който има останали препарати, бои или лекарства с изтекъл срок, не трябва да ги изхвърля в контейнера за битови отпадъци, а да ги предаде безопасно. Това е част от отговорното отношение към града и околната среда.“, посочиха от Столичния инспекторат.

Не в контейнера! Кога и къде да изхвърлим опасни отпадъци в София

Наред с отделните кампании, Столична община поддържа и целогодишна система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилни пунктове по предварително обявен график във всички райони на София. Гражданите могат да заявят и индивидуално извозване на опасни отпадъци при количества над 1 килограм, след подадена заявка към партньора на общината „Екосейф“ ООД. Информация за графика и условията за предаване се публикува в официалните канали на Столична община и Столичния инспекторат.

Настоящата тридневната кампания започна на 4 юни в район „Люлин“, продължи на 5 юни пред сградата на Столичния инспекторат, а в последния си ден – 6 юни, мобилният

пункт ще бъде разположен в район „Триадица“ – на бул. „Петко Каравелов“, в близост до ул. „Забърде“, от 09:00 до 15:00 часа.

Столичната община и Столичният инспекторат апелират към гражданите да продължат да предават разделно опасните отпадъци от домакинствата и да използват предоставените възможности за безопасното им обезвреждане. Всеки правилно предаден отпадък е важна стъпка към по-чистата и здрава градска среда и опазването на природата.