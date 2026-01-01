Хората могат безплатно да предадат стари бои, препарати, термометри с живак и лекарства с изтекъл срок на годност на мобилни пунктове в София на 17 януари, съобщиха от Столична община.

Пунктовете ще бъдат разположени на две места:

► Район „Люлин“ – бул. „Захари Стоянов“ №15, пред районната администрация, от 09:00 до 12:00 ч.

► Район „Илинден“ – паркинга пред районната администрация, от 13:00 до 15:00 ч.

Без предварителна заявка гражданите могат да предадат лакове, бои, разтворители, мастила, лепила, перилни и почистващи препарати, белина, дезинфектанти, препарати за растителна защита, киселини, основи и други домакински химикали. Приемат се също замърсени опаковки с остатъци от опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, луминесцентни тръби и термометри, съдържащи живак.

Ако със съседи или приятели бъдат събрани над един килограм опасни отпадъци, може да бъде заявено посещение на мобилен екип в удобно време на телефон 0885 401 300 в делнични дни между 09:00 и 18:00 ч.

Инициативата цели опасните отпадъци да не попадат в контейнерите за битови или разделно събирани отпадъци и да не замърсяват околната среда.

През 2025 г. беше отчетена втора поредна рекордна година по количество събрани опасни отпадъци в София. От началото на 2026 година досега от мобилните пунктове вече са събрани 1815 килограма. Най-често предаваните отпадъци тази година са перилни и почистващи препарати, докато обичайно първо място заемат лаковете и боите, посочват от Общината.

Пълният график за събиране на опасни отпадъци през годината е публикуван на сайта на общината.