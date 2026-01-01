Действащ съдебен заседател от Окръжен съд-Бургас е задържан за срок до 72 часа по разпореждане на Районната прокуратура. Срещу него е повдигнато обвинение, като според събраните до момента данни той е съпричастен към извършването на десетки документни измами. До момента са установени щети за над 100 000 евро и най-малко 10 пострадали.

Властите разкриха и как е протичала схемата. "Мъжът, чрез широко застъпена рекламна кампания в интернет, промотирал себе си като високообразован, специализирал в редица международни университети, с умения в банковото кредитиране. Той се представял и за магистрат, което може да доведе до някаква посока в дадено дело. В тази посока са били извършени много доверителни взаимоотношения, на база на интернет, телефонна комуникация. Той избягвал личен контакт, изпозвал емоционална манипулация, предавала се чувствителна информация, лични документи за решаване на определени въпроси", каза Асен Фортунов, началник отдел „Икономическа полиция“ в Областната дирекция.

Вследствие на всичко това започвало искане и превеждане на определени суми - първоначално дребни, между 300 и 600 евро, а след това се достига до общи суми от 100 000 и 120 000 евро. Изтеглени са били множество кредити, някои от хората са титуляри по 21 кредита, на стойност около 50 000 евро.

Има 10 души, които са пострадали от измамите към този момент. Продължава събирането на данни и се предполага, че пострадалите ще са много повече.

На два адреса са извършени процесуално-следствени действия, открити са множество компютърни конфигурации, телефони и куп други лични документи и данни. Банковите сметки са били на социлно слаби и бездомни хора.