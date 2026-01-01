Знак от съдбата, точна дата, ритуал за късмет – къде е границата между мистиката, суеверията и способността сами да определяме пътя си? В търсене на отговорите журналистът Иван Кънчев и операторът Петър Симеонов тръгват по следите на знаците и символите – на 06.06.2026 година в „Темата на NOVA”.

Червен конец и синьо око против уроки, четирилистна детелина за късмет са само част от най-разпространените поверия. А дори да се отнасяме с пренебрежение към тях – със сигурност сме чели хороскопа си и сме търсили зодиакални съвпадения. Или поне сме се пазили от черна котка на пътя и сме чуквали на дърво просто за всеки случай.

Според изследователите на народните вярвания и според психолозите, българите сме традиционно суеверни. А суеверията често се оказват в основата на конспиративното или на пораженческото мислене, категорични са експертите. Мислене, според което ние нямаме влияние върху света наоколо – освен ако не разпознаем правилните символи и не спазваме специфични ритуали. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Откога и защо българинът разчита толкова на късмета, кармата и асцендента си? И в каква посока ни водят поверията?

Гледайте „В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA“ на 6 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



