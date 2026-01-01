Секторът на недвижимите имоти е лидер по ръст сред бизнес услугите през март, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Производството при дейностите, свързани с операции с недвижими имоти, се увеличава с 13,3% спрямо същия месец на миналата година.

Като цяло бизнес услугите запазват положителната си тенденция на годишна база с ръст от 7,3%, въпреки отчетеното месечно понижение от 0,5%.

На месечна база най-голям спад е регистриран в сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4,0%, както и в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 2,3%.

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В същото време увеличение е отчетено при „Операции с недвижими имоти“ – с 5,5%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 2,1%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1,0%, както и при „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0,3%.

На годишна база, освен сектора на недвижимите имоти, силно представяне отбелязват още „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с ръст от 10,5%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 7,1%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 6,9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 4,7%.

Единствено сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ отчита спад спрямо март 2025 г. – с 0,6%, сочат данните на НСИ.