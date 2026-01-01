В Бургас беше открит международен благотворителен турнир по футбол на малки врати в подкрепа на децата на починали служители от системата на Министерството на вътрешните работи. Организатор на инициативата е Спортен футболен клуб „Свети Никола“ с подкрепата на Международната полицейска асоциация (IPA) Регион Бургас, Община Бургас, Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), Съдийската комисия и спонсори.

В тазгодишното издание участват 29 отбора от Бургаска област, страната и чужбина. Мачовете се играят във формат 5+1, като срещите от груповата фаза са по две полувремена от по 10 минути, а полуфиналите и финалът ще се играят по две полувремена от по 20 минути. Смяната на играчи е неограничена. Срещите са над 50.

Турнирът е с изцяло благотворителна насоченост и има за цел да подпомогне децата на починали служители от системата на вътрешното ведомство в Бургас. Домакин е Спортен комплекс "Славейков".

Участват служители от различни структури на МВР, включително Национална полиция, Гранична полиция, Пожарна безопасност и защита на населението, специализирани звена за борба с организираната престъпност, курсанти от Академията на МВР, служители на ДАНС и други. За турнира в Бургас пристигнаха отбори от Румъния, Сърбия и Република Северна Македония.