18-годишен мъж е задържан в Стара Загора след полицейска проверка, при която са открити вещества, съдържащи синтетичния канабиноид MDMB-4en-PINACA.

Акцията е проведена на 2 юни от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Стара Загора, които са извършили проверка на младежа и жилището му в града.

При обиска са иззети две пластмасови шишета и електронно устройство тип „вейп“, съдържащи жълтеникава течност. Експертиза е установила, че веществото е с общо тегло 215,55 грама и съдържа синтетичния канабиноид MDMB-4en-PINACA, поставен под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

По случая е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Какво е MDMB-4en-PINACA?

Това е синтетичен канабиноид – лабораторно създадено вещество, което имитира ефектите на THC (активната съставка в канабиса), но често е много по-силно и по-опасно. Част е от групата на т.нар. „дизайнерски наркотици“ (нови психоактивни вещества). Обикновено се среща в продукти като „билкови смеси“, „чайове“ или „vape течности“. Често се продава под имена като „Spice“ или „K2“.

MDMB-4en-PINACA може да предизвика: силна еуфория, но и тревожност и паника, халюцинации, ускорен пулс и високо кръвно, гърчове, загуба на съзнание, в тежки случаи – животозастрашаващи реакции.

За разлика от естествения канабис, ефектите му са непредсказуеми и значително по-опасни, защото дозировката трудно се контролира.