Временно е затворен за движение пътят между селата Росеново и Божурово в община Добричка, съобщават от администрацията.

Причината е възникнала в центъра на село Росеново авария с водоподаването.

Пътуващите по направлението могат да минават по пътя Добрич 0Крушари. Очаква се аварията да бъде отстранена около 14:00 часа.

В областта е затворена за движение също отсечката между селата Божан и Попгруево - в община Тервел поради почистване на кални маси и наноси, както и отсечката от пътя Добрич-Балчик, в частта от село Соколово до Балчик поради ремонт.