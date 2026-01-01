Приоритетите на МВР ще бъдат икономическата престъпност, борбата с наркоразпространението, с контрабандата, пътната безопасност и други. По отношение на пътната безопасност, вместо да броим актовете и фишовете, ще следим броя на загиналите и ранените на дадена територия. Това ще бъде оценката за областния директор. Ще изкараме полицаите и камерите от храстите. Ще помагаме за превенцията, а не за събирането на фишове. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в ефира на "Събуди се" .

"По случая „Петрохан-Околчица” непрекъснато постъпват нови данни, защото разследването продължава. Няма да допусна този случай да се политизира. Достатъчно дълго обществото „дъвка” тази тема, важно е да стигнем до фактите, но без политическата окраска. Очаквам пълен доклад от директора на Главна дирекция „Национална полиция”, това ще се случи в началото на следващата седмица", каза още той.

По отношение на средствата, похарчени през годините за охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, той каза, че тепърва ще стане ясно колко точно е сумата и дали е било необходимо тя да бъде похарчена.

Демерджиев коментира още отстранения зам.-председател на ДАНС Деньо Денев, като определи, че той е бил „изключително тежко обвързан политически”.

Вътрешният министър смята, че съставянето на комисия в парламента за охраната на Пеевски и Борисов не е била необходима. Според него такъв тип комисии не са ефективни, „работещите институции са гаранция, за да се случват правилните неща според закона, а задача на парламента е да зададе законова рамка, че институциите да са работещи”.

„Няколко са службите у нас, които се занимават с охрана. На върха е НСО, следва жандармерията, която може да поеме тази част от депутатите, които не могат да бъдат охранявани от НСО, когато има основание за това. Има и други структури, които са в сферата на съдебната власт. Трябва да се разпределят функциите между полиция и НСО, като НСО поеме охрана на депутати в рамките на кадровия си ресурс и възможности. Аз съм убеден, че хора, които апелират да падне охраната, в момента, в който биха се почувствали застрашени заради дейността си, участието в ключови комисии, тогава ще апелират за обратното”, каза още министърът.

По отношение на новия шеф на ДАНС Станчо Станев Демерджиев каза, че е трудно да прецени още от сега дали неговото назначение е успешно. Той изрази надежда, че ще се направи необходимото, за да бъде укрепена структурата.

По отношение на полетите със самолет на Делян Пеевски Демерджиев каза, че е проверил информацията, подадена от МВР, разпоредил е проверка, но отказа да даде повече данни. „Има съмнения, че някои полети са правени на два пъти – веднъж до Турция и веднъж от Турция до Дубай, така че да се сглоби информацията", каза още той.

„Поиска съдействие от други служби. Прави се необходимото”, обясни още министърът. И допълни, че ще бъде проверено и кой е плащал полетите.

За Георги Кандев Демерджиев каза няма проблем със сработването помежду им.

Министърът каза, че в този бюджет няма да се промени схемата, по която се увеличават заплатите на заетите в МВР. Но в следващия бюджет ще се проведат нужните политики и "ще бъдат прерагледани много въпроси". Демерджиев каза, че в МВР има доста структури, в които хората или не са достатъчно добре подготвени и има много пенсионери, или са много добре подготвени. И заяви, че усилията ще бъдат насочени към "осигуряване на полицаи на улицата".

Силовият министър каза още, че трябва да има засилен контрол върху оръжията.

По казуса с Ивайло Мирчев Демерджиев заяви, че полицията е взела нужните мерки, оттам - нататък поема прокуратурата. "Това е още един пример, че всички трябва да се чувстват равни пред закона", допълни още той.

За гробищните паркове в София министърът каза, че ще бъде разпоредена проверка. И допълни, че има много работа със Столична община, а темите, които ще се обсъждат са много.

