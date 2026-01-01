Митническите служители на пункт "Капитан Андреево" са задържали над 850 грама контрабандни златни изделия при две отделни проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При първия случай на 3 юни товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ по маршрут Турция–Германия, е спрян за щателна проверка след анализ на риска. В шофьорската кабина, под спален дюшек и в хладилна чанта, митническите служители откриват три кутии със златни изделия. Експертиза установява, че става дума за 14- и 22-каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност над 74 000 евро.

Златните изделия и превозното средство са задържани, а 50-годишният турски шофьор е привлечен към наказателна отговорност. На него е наложена гаранция от 2000 евро и забрана да напуска страната.

Митници

В отделен случай в края на май митническите служители откриват още близо 320 грама златни бижута в дамска чанта на пътничка, влизаща от Турция с лек автомобил. Стойността на изделията е оценена на близо 35 000 евро.

По случая е съставен акт по Закона за митниците.