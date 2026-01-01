Самолет на Хърватските авиолинии (Croatia Airlines) по маршрута Сплит – Франкфурт с над 130 пътници на борда е излязъл от пистата днес при излитане от хърватския град, съобщи ХИНА.

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях. На машината обаче при инцидента са нанесени щети, каза Мате Мелван, началник на пътническите полети на летище Сплит.

По неустановени до момента причини самолетът Еърбъс A220-300 е излязъл от пистата и е спрял частично на затревена площ. Той е бил повреден след сблъсък с вертикален маркер и осветлението на пистата.

На борда е имало общо 132 пътници и петчленен екипаж.

Мелван заяви, че летището сътрудничи на Хърватската агенция за гражданска авиация и на Агенцията за разследване на въздушни инциденти.

Пътниците в момента са на летището в Сплит, където им се оказва съдействие да продължат пътуването си.