Самолет Airbus A320 излезе от пистата на основното летище в Санкт Петербург рано днес, 20 октомври, докато извършваше аварийно кацане поради неизправност на колесника, съобщиха руските държавни медии.
Всички 162 пътници и членове на екипажа на борда на самолета, летящ за столицата на Азербайджан – Баку, са невредими, съобщи държавната информационна агенция РИА.
Летище Пулково, едно от най-натоварените в Русия, временно преустанови полетите заради инцидента, преди да възобнови работата си тази сутрин.
🇷🇺🇦🇿 A plane bound for Baku is circling near St. Petersburg, according to Flightradar data.
Local media reports claim the plane's landing gear failed to retract after takeoff and is now running out of fuel for landing. Emergency services are waiting for it on the ground. pic.twitter.com/LfcU2ucsGu
🇷🇺🇦🇿 A plane bound for Baku is circling near St. Petersburg, according to Flightradar data.
РИА не уточни коя авиокомпания е оперирала полета, предаде АФП.
Авиационната безопасност е в центъра на вниманието през последните години поради интензивната конкуренция между френския Airbus и американския конкурент Boeing.
Airbus A320 наскоро стана най-продаваният търговски самолет, според данни, публикувани миналата седмица.
През последните години Русия предприе стъпки за преминаване от съветски самолети към модерни реактивни самолети като A320 и 737 поради инциденти с остарели самолети.