Кремъл обвини днес Полша, че се поддава на русофобия, след като Варшава обвини за експлозията на железопътна линия към Украйна двама украински граждани, които според полската страна са били вербувани от руското разузнаване, предаде Ройтерс.

„Русия е обвинявана за всички прояви на хибридна и директна война, които се случват“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортер на руската държавна телевизия.

Полша: Взривът на железопътната ни линия към Украйна е саботаж

„В Полша, нека си го кажем, всички се опитват да изпреварят европейския локомотив по тази тема. И русофобията, разбира се, процъфтява там“, добави той.

Експлозията по линията Варшава – Люблин, която свързва полската столица с украинската граница, последва поредица от палежи, саботажи и кибератаки в Полша и в други европейски страни след началото на войната в Украйна, посочва Ройтерс.