Deep Purple започва европейското си турне от София. Британската група ще представи новия си албум на 29 септември 2026 г. в „Арена 8888 София“, информират организаторите.

Хедлайнерите ще бъдат придружени от музикантите от Jayler.

След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 г. Deep Purple издаде албума “=1”, с първите записи с китариста Саймън МакБрайд и оглави редица музикални класации и чартове. Сега групата подготвя следващата глава – нов студиен албум и турне.

„Въпреки огромното си наследство, Deep Purple продължава да звучи модерно и дръзко. С над пет десетилетия успехи, безброй разпродадени турнета и място в Rock & Roll Hall of Fame, музиката на Deep Purple продължава да намира нови фенове по цял свят. Хард рок легендите не показват никакви признаци на забавяне – те продължават да разширяват границите на жанра и да покоряват сърцата на още любители на музиката“, коментират организаторите.