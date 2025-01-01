Топлоподаването в Перник е възстановено и е в нормален режим, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Оттам допълниха, че температурата на подаващата вода към мрежата е в график, но ще са необходими още няколко часа, за да се възстанови температурата по трасето до входа на всяко домакинство.

От дружеството уточниха, че причината за влошеното качество на услугата през последните дни е пробив в основната мощност на пети блок. За целта е била използвана заместваща мощност, но процесът на превключване преминава през охлаждане на системата. Към днешна дата пробивът в основната мощност е отстранен и топлоснабдяването преминава в нормален режим.

Кметът на Перник сезира КЕВР за проблеми с отоплението

От дружеството припомнят, че „Топлофикация – Перник“ е била сред първите, които пуснаха отоплението през новия отоплителен сезон - още в началото на октомври, без сериозни аварии по трасето.

Припомняме, че метът на Перник Станислав Владимиров е подал сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради продължаващи нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от „Топлофикация - Перник“ АД. В официално публикувано съобщение на фейсбук страницата на Община Перник кметът призовава гражданите също да подават сигнали и жалби до регулатора.

В сигнала на кмета се посочва, че вече пореден ден в голяма част от жилищните сгради в Перник отоплението е силно занижено или напълно липсва. Проблемът засяга хиляди домакинства при зимни условия. В общината са постъпили сигнали от граждани, които, въпреки редовното заплащане на сметките си, не получават дължимата услуга.

Владимиров настоява КЕВР да извърши незабавна проверка, да установи причините за нарушенията и да предприеме законови мерки и санкции с цел възстановяване на нормалното топлоснабдяване и защита на потребителите.