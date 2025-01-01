Кметът на Перник Станислав Владимиров е подал сигнал до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради продължаващи нарушения в топлоснабдяването, осъществявано от „Топлофикация - Перник“ АД. Кметът призовава гражданите също да подават сигнали и жалби до регулатора в пост в страницата на Общината в социалните мрежи.

В сигнала на кмета се посочва, че вече пореден ден в голяма част от жилищните сгради в Перник отоплението е силно занижено или напълно липсва. Проблемът засяга хиляди домакинства при зимни условия. В общината са постъпили стотици сигнали от граждани, които, въпреки редовното заплащане на сметките си, не получават дължимата услуга.

Владимиров настоява КЕВР да извърши незабавна проверка, да установи причините за нарушенията и да предприеме законови мерки и санкции с цел възстановяване на нормалното топлоснабдяване и защита на потребителите.

Вчера от „Топлофикация - Перник“ АД съобщиха на сайта си, че поради възникнала авария на главен топлоизточник е нарушено топлоснабдяването към всички клиенти.