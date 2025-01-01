Кола се вряза в автобусна спирка в София, съобщи пред Dariknews.bg Катерина Петрова, която е била на спирката по това време.

По чудо, инцидентът се размина без пострадали.

Произшествието е станало около 22:20 ч. в петък, 19 декември, на автобусна спирка на бул. Ломско шосе.

На спирката е имало две жени. Катерина е била права до спирката, а другата жена е стояла на пейката.

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва Катерина Петрова, която е била по това време на спирката.

Катерина Петрова/ Facebook

От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица. След това започнаха да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои приятели, като видимо се хвалеха със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента. Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход, споделя още жената.

Катерина Петрова/ Facebook

По думите на Кристина завоят там е ужасен и трябва да се вземат мерки.