В Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на ГД „Гранична полиция“ се проведе коледно тържество за деца на служители от МВР.

Малчуганите първо се запознаха със служебните кучета Лери и Цейк, а граничните полицаи, които са техни водачи, им показаха как се прави дресировка за послушание.

След това настъпи моментът, в който Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с гранично-полицейски хеликоптер, съобщиха от МВР.

Децата не можаха да сдържат радостта си и хукнаха към дългоочакваните гости. Всички искаха да се снимат с тях и с хеликоптера.

По традиция до елхата в авиобазата на ГД „Гранична полиция“ около 100 малчугани на възраст от 2 до 11 години получиха своите подаръци.