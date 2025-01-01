Музикални легенди от 90-те години на ХХ век и над 4000 почитатели ще празнуват заедно на The Biggest Christmas Party в зала „Арена Русе" на 20 декември, събота. Събитието е част от инициативата „Русе - Коледната звезда на Дунав“, съобщиха организаторите от „Културно-масова дейност“ ЕООД с медийна подкрепа на Радио „Енерджи".

На сцената в Русе ще се изявят емблематични имена, формирали европейската денс вълна, сред които 2 Unlimited, Snap!, N-Trance, Cappell, а към звездния състав официално се присъедини и Deep Zone Project с характерния си клубен звук и празнична енергия, съобщават още организаторите. Допълниха, че ще участват също DJ Dian Solo и DJ Nikita.

Билетите са разпродадени преди повече от месец, съобщиха от зала „Арена Русе", като добавиха, че местата в хотелите също са изчерпани, тъй като за събитието се очакват хора от други градове, както и от Румъния.

Концертът ще бъде излъчван на живо и на големите екрани пред „Арена Русе". От Община Русе съобщиха, че е удължено работното време на градски линии, които ще обслужват публиката, до 3:00 ч. през нощта. За удобство на жителите и гостите на града в празничната вечер на 20 декември ще бъдат осигурени безплатни допълнителни курсове на градския транспорт.

Увеличено обслужване ще има по линии № 2, № 21 и № 27, като автобусите ще се движат през 30 минути в двете направления до късните часове на нощта, с цел по-лесно и безопасно придвижване до и от зала „Арена Русе" след края на концерта.

Местна таксиметрова компания е ангажирана с максимален брой автомобили за извозване на публиката в ранните часове на 21 декември.

Възможностите за паркиране има в обществения паркинг до „Арена Русе". Организаторите обаче съветват посетителите да използват градския транспорт или алтернативни начини на придвижване, за да се избегнат задръствания.