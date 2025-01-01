Тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, което значи, че фините прахови частици PM10 са 113.4 µg/m³, сочи справка в сайта за качеството на въздуха IQAir.

Най-замърсен е въздухът в района на Божурище, Овча купел, Зона Б-5, Дружба 1, следват кварталите Борово, Хиподрума, Кръстова вада.

Безплатен паркинг около метрото и зелен билет за градския транспорт в София за 3 дни

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Въздухът в София и Пловдив стана „отровен“ – над 400 микрограма прахови частици на куб. м

На европейската карта прави впечатление, че най-мръсен въздух има в държавите от Източна Европа и Балканския полуостров.

В световен мащаб най-замърсените градове тази сутрин са в Афганистан, Индия и Пакистан.