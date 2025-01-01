Кюстендил, често наричан "градът на изворите", пази хилядолетната си слава на лечебен център още от Античността. Тук, сред топлите минерални извори, историята е оставила уникално наследство - римски терми и османски бани, вплели в себе си културата и традициите на различни епохи.

Римските терми - сърцето на древна Пауталия

В самия център на Кюстендил, до джамията „Ахмед бей“, се издигат внушителните останки на римските терми, построени през II-III век. Това са били обществените бани на древния асклепион - лечебен комплекс, посветен на бога на здравето Асклепий.

БГНЕС / АНТОН СТАНКОВ

Системата от помещения, басейни и хипокауст (римско подово отопление) впечатлява и днес със своята инженерна сложност. Римските терми са паметник на културата от национално значение и един от символите на Кюстендил.

Дервиш баня - жива следа от Османския период

БГНЕС / АНТОН СТАНКОВ

Издигната през 1566 г., „Дервиш баня“ е една от най-добре запазените турски обществени бани у нас. Тя функционира повече от четири века - чак до 1992 г., когато е затворена. След реставрацията ѝ през 2005 г. сградата блести с възстановените си каменни и тухлени куполи и днес е архитектурен паметник на културата, свидетелство за занаятчийското майсторство на тогавашните ѝ строители.

Чифте баня - връзката между древността и модерността

БГНЕС / АНТОН СТАНКОВ

Построена през 1489 г. върху основите на античния асклепион, Чифте баня символизира приемствеността между античната и османската традиция в баните. През 1910 г. старото съоръжение е частично разрушено, а на негово място се изгражда нова модерна градска баня, чието преустройство приключва през 1913 г. Името ѝ - „чифте“, идва от това, че е била предназначена за отделно ползване от мъже и жени.

Алай баня – възродена след Освобождението

Алай баня, също от късносредновековния период, е била частично разрушена след Освобождението. Между 1912 и 1914 г. е възстановена, а през 1928 г. – преустроена. Днес тя допълва богатия набор от минерални бани в града и носи усещане за приемственост между епохите.