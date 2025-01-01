Пред сградата на Народно читалище "Пробуда - 1931" в брезнишкото село Ноевци обособиха кът, посветен на християнския празник Рождество Христово. Идеята е на Лилия Венкова, организатор „Художествена самодейност“ към местната културна институция, а в осъществяването ѝ са участвали нейни колеги и съселяни.

Тя разказа, че макетът представлява пещера. Той е изработен от лескови пръти и други рециклируеми материали, които предпазват от проникване на вода. Вътрешността на къта е постлана със слама, а в него е пресъздадена традиционната сцена с Младенеца, обгърнат от Мария и Йосиф. В декора присъстват също животни и тримата мъдреци, поднасящи смирна, злато и тамян по повод раждането на Божия син. Над всички тях се извисява Витлеемската звезда.

Сцена на Рождество Христово озари входа на поповско село (СНИМКИ)

Дрехите и фигурите на манекените са закупени от Венкова, а повечето от предметите са дарени от местни жители. Яслата, в която лежи Младенецът, пък е изработена от роднина на читалищната служителка. Кътът ще бъде осветен и нощем посредством прожектори.

„Това е моя голяма сбъдната мечта. Кътът пресъздава Рождество така, както се е случило някога - отвън, в пещерата, в тъмнината под звездите“, разказа Венкова. Проектът е замислен преди около половин година, а изграждането на декора на открито е отнело два дни с помощта на приятели и съмишленици. Жителите на Ноевци приветстват новата атракция, която досега не е имала аналог в селото. Кътът е бил довършен, а голям брой хора са дошли да го разгледат.

По-късно днес на сцената на местното читалище ще бъде представен и концерт, включващ възстановка на Рождество от учениците на Основно училище „Христо Смирненски“ в Ноевци.

Там също ще бъде показан кът с Младенеца и традиционна трапеза за Бъдни вечер. В празничната програма ще се включи и Танцов клуб „Калина“ - Брезник. За посетителите е подготвен коледен базар с разнообразни сувенири, печива и сладки, като средствата от продажбата им ще бъдат дарени за училището в брезнишкото село.