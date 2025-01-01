Сцена на Рождество посреща жителите и гостите на поповското село Марчино.

Тя отразява библейската история за раждането на бебето Иисус и е поставена на входа на населеното място в навечерието на светлия християнски празник.

Моделът пресъздава Рождество Христово - с Дева Мария, Младенеца, Свети Йосиф. Бали слама оформят яслите, в които се е родил Иисус. Край пеленачето и родителите са поставени животни, обитаващи обор. Макетът на Рождество се намира под светещ кръст.

БТА

Кметският наместник на Марчино Петър Ганев каза, че идеята е на местните жители. Първоначално е монтиран Христовият кръст, за неговото поставяне са ангажирани няколко човека: арендаторът Стоян Маринов, Петър Христов и Галин Димчев, а идеята им е подкрепена от съселяните им.

В дните преди Рождественските празници семейство Здравка и Мирослав Маринови подреждат сцената, която пресъздава рождението на Спасителя. “Много е красиво. Приятно е. Хората се радват, снимат се за спомен”, каза още кметът.

Село Марчино е едно от малките населени места в Поповско. Постоянно живеещите тук са около 50 човека. В празничните дни и през летните месеци обаче населеното място се оживява, защото местните жители посрещат роднини и близки, и създават усещането за празници с украсените си домове.