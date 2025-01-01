Във Варна са задържани трима мъже, източвали пари от чужди сметки чрез QR фишинг.

Това съобщиха на пресконференция говорителят на Окръжна прокуратура в града Радослав Лазаров и Деан Горанов, началник на отдел „Североизточен“ на ГДБОП.

Лазаров уточни, че образуваното досъдебно производство е за престъпно сдружение с цел придобиване на имотна облага. По думите му с решение на Окръжният съд във Варна мъжете са задържани под стража.

Престъплението е извличане и използване на данни от платежни инструменти, без съгласието на титулярите им, допълни Горанов. По думите му тримата са използвали иновативен подход за придобиването на чуждите данни - QR фишинг.

В много държави в големите паркинги заплащането става чрез приложение за смартфон, посочи Горанов. Той уточни, че на паркоматите е обозначен QR код, който трябва да бъде сканиран и отвежда до легален виртуален ПОС терминал. За да плати, клиентът трябва да въведе данните си, които позволяват онлайн разплащане.

"Задържаните българи на практика са подменяли легалните QR кодове със свои, които са отвеждали към сайтове, имитиращи действителните. При сканирането клиентът, който въвежда данните си за заплащане на паркинга, всъщност ги предоставя на тези хора, а те ползват информацията след това за свои електронни разплащания", посочи Горанов.

Двамата не посочиха от кога е действала групата, нито какви щети е нанесла. Лазаров изтъкна, че това тепърва ще бъде установявано. По думите му предстои събиране на доказателства, като този процес ще бъде свързан с международно правно сътрудничество, тъй като сдружението е действало извън пределите на България. Според прокурора събирането на доказателства ще става чрез механизмите на Европейската заповед за разследване, или чрез следствени поръчки, ако са страни извън ЕС.

Горанов каза още, че тримата задържани са известни на органите на реда и за тях е налична информация, че основната им дейност, е свързана с подобни престъпления - извличане по незаконен път и ползване на данни от платежни инструменти, изготвяне на неистински официални документи, дейност, свързана с наркотични вещества.

И тримата са варненци, допълни Горанов. По думите му мъжете са на 63, 53 и 37 години. При претърсванията на домовете им са намерени много доказателства по разследването – фалшиви документи, машини за гравиране, принтер, мултифункционално устройство, както и големи суми пари. Намерени са и различни наркотици – кокаин, фентанил, метамфетамин.

Горанов посочи още, че подмяната на истинските QR-кодове е ставало физически, но най-вероятно други хора са пътували до съответните държави, за да залепят фалшификатите.