Нов иновативен вид кибератаки и финансови измами се появиха в интернет. Измамата е изключително популярна последните седмици и има значителен брой потърпевши български граждани. Това каза на брифинг Асен Кунчев, началник отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.

Въпросната измама се характеризира с това, че се публикуват обяви за продажби на автомобили в онлайн платформи, които са големи, международни и легитимни за покупко-продажба на моторни превозни средства. „Самите обяви претендират да са от легитимни източници, те са изключително атрактивни, на значително занижена цена от пазарната, за достоверност на обявите се предоставя снимков материал на автомобилите, както и информация за тях, както и при поискване се предоставят копия от лични документи на мнимите продавачи“, разясни Кунчев.

Целта на международната организирана престъпна група е на първо място да въведе в заблуждение потребители в подобни платформи, на второ място е да изведе комуникацията от тези онлайн платформи за покупко-продажба на моторни превозни средства и да започне нова такава посредством онлайн приложение за комуникация – Viber, WhatsApp и др. „Започвайки нова подобна комуникация потребителите и бъдещи купувачи биваъ убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има изключителен интерес към тази обява и така подтикват бъдещите купувачи по най-бързия начин да преведат авансово парични средства за закупуването на въпросния автомобил“, съобщи той.

Характерно е, че парите биват прехвърляни към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета, които са контролирани от престъпната група. В ГДБОП за последния месец има десетки подобни случая, сигнали има и в други структури на МВР, европейски такива, както и в посолството на България в Берлин.