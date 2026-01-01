Премиерът на Унгария Виктор Орбан произнесе реч по повод националния празник в неделя, 15 март, на площад „Кошут“ пред сградата на парламента в Будапеща. Това предаде hungarianconservative.com. Стотици хиляди негови поддръжници преминаха през столицата, за да чуят словото му в рамките на традиционния „Марш на мира“.

Премиерът подчерта, че следващите унгарски избори, които ще се проведат след по-малко от месец, ще бъдат „кръстопът“ за страната – дали нацията ще тръгне с Украйна и войната, или ще следва различен път. „Трябва да изберем кой ще състави новото правителство: аз или Зеленски“, заяви директно Орбан.

Орбан: Брюксел се готви за война, Унгария е отдадена на мира

„Не знаем деня и часа, когато първият войник на Брюксел ще стъпи на украинска земя. Едно обаче е сигурно - това ще се случи“, предупреди Орбан. Той добави, че Унгария трябва да остане извън този конфликт, като заяви: „Нашите синове няма да умират за Украйна, а ще живеят за Унгария“.

„Използвайки Украйна като оправдание, те (ръководството на ЕС) искат да ни превърнат в зависими слуги. Докато аз съм премиер, няма да им позволя да ограбят Унгария“, допълни унгарският министър-председател.