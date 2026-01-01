Бившият президент на България Румен Радев ще води листата на партия „Прогресивна България“ в Бургас и в 25-и многомандатен избирателен район в София. Така в столичния район се очертава една от най-интересните политически битки на предстоящите избори, тъй като там водач на листата е и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

ГЕРБ обяви водачите на листи в София

„Прогресивна България“

Партия „Прогресивна България“ обяви водачите на своите кандидатдепутатски листи за предстоящите парламентарни избори. Сред тях са бивши министри, експерти, общественици, представители на спорта, бизнеса и културата.

Бившият министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще води листата в 1 МИР – Благоевград. Лидерът на формацията и президент на България в периода 2017–2026 г. Румен Радев оглавява листите в 2 МИР – Бургас и 25 МИР – София.

Във Варна листата ще бъде водена от бившия министър на туризма Илин Димитров, а във Велико Търново – от юриста проф. д-р Янка Тянкова. Във Видин начело е майор инж. Цветомир Цветанов, началник на Военното окръжие в града.

Бившият министър на регионалното развитие Иван Шишков ще води листата във Враца, а предприемачът Николай Косев – в Габрово. В Добрич водач е бившият заместник-кмет на Генерал Тошево Румен Мунтянов.

Бившият вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев оглавява листата в Кърджали, а бившият министър на земеделието Явор Гечев – в Кюстендил. Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова ще води листата в Ловеч, а юристът Димитър Петров – в Монтана.

Бившият служебен премиер Гълъб Донев е водач в Пазарджик, докато експертът по международни отношения Петър Витанов оглавява листата в Перник. В Плевен кандидатската листа се води от експерта по образование и иновации Димитър Здравков.

В Пловдив-град начело е бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, а в Пловдив-област – ген. Иван Лалов, заместник-командващ на Съвместното командване на силите.

В Разград листата се води от предприемача Маломир Власов, а в Русе – от арх. Живка Бучуковска. Журналистът Слави Василев оглавява листата в Силистра, а предприемачът Весела Момчева-Таун – в Сливен.

В Смолян водач е носителят на Световната купа по плувен маратон Петър Стойчев. В София начело на листите са юристът д-р Михаела Доцова в 23 МИР и финансистът Стефан Белчев в 24 МИР.

В Софийска област листата се води от експерта по сигурност проф. Румен Миланов. В Стара Загора водач е финансистът Александър Пулев, а в Търговище – предприемачът инж. Илко Илиев.

В Хасково листата ще бъде водена от полковника от Военновъздушните сили Димитър Стоянов, в Шумен – от лекаря д-р Явор Плашилски, а в Ямбол – от артиста Енчо Керязов.

ГЕРБ-СДС

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата в 25 МИР в София. Това става ясно от публикация в профила на партията в Instagram.

Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ-Люлин и бивш областен управител на София Стефан Арсов.

В 24 МИР водач на листата е Делян Добрев, а втори след него - дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова.

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а веднага след него - председателят на Народното събрание Рая Назарян.

В листата на ГЕРБ-СДС в 23 МИР са и Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев.

В 24 МИР влизат Христо Гаджев и Даниел Александров, а 25 МИР - Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова.

ДПС-Ново начало

За София - област водач на листата е Калин Стоянов. Водач в 25-ти МИР е Андрей Георгиев. Водач в 23-и район ще е Емилия Кехайова, а в 24-и - Рахим Юмерефенди.

Лидерът на Движение за права и свободи Делян Пеевски повежда листата на партията в Първи многомандатен избирателен район – Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Пеевски поведе листата ДПС в Благоевград, втори е Джевдет Чакъров

Кандидатската листа на ДПС за Първи МИР – Благоевград включва 22 кандидати за народни представители. Начело е лидерът на партията Делян Пеевски, следван от Джевдет Чакъров. В листата са още Арбен Мименов, Феим Иса, Мехмед Вакльов, Радослав Ревански, Фатима Йълдъс, Фазли Ролев, Ибраим Зайденов, Хамид Даутев, Милена Бунцева, Суат Кунгьова, Васил Башов, Величка Манолска, Ибрахим Пингов, Здравко Заимов, Мюдюн Юсеин, Денис Узунов, Иман Вакльова, Росица Медарова, Мартина Траянова и Христо Пешев.

Възраждане

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще води листата на партията във Варна на предстоящите парламентарни избори, предаде БНТ.

От формацията обявиха и част от останалите водачи на кандидатдепутатските си листи в страната. За 6 МИР – Враца начело е историкът и юрист Ивайло Папов. В 15 МИР – Плевен водач на листата е Ивелин Първанов, а в 7 МИР – Габрово кандидатската листа ще бъде оглавена от Даниел Петров.

БСП

На свое заседание Националният съвет на Българска социалистическа партия утвърди и останалите водачи на кандидатдепутатски листи на коалиция „БСП – Обединена левица“ за предстоящите парламентарни избори.

БСП утвърди всички водачи и попълни своите листи за парламентарните избори

В 2 МИР – Бургас листата ще бъде водена от бившия министър на правосъдието Крум Зарков. В 3 МИР – Варна водач е лекарят уролог д-р Десислав Тасков, а във Велико Търново начело на листата е Михаил Михалев – областен председател на БСП и преподавател във Великотърновския университет.

В 5 МИР – Видин водач е политологът Боян Балев, а във Враца листата се оглавява от Иван Иванов – областен и общински председател на БСП. В 12 МИР – Монтана водач е юристът Пламен Младенов.

В 16 МИР – Пловдив-град начело е Татяна Дончева – председател на „Движение 21“ и бивш народен представител. В 20 МИР – Силистра листата ще води Владимир Маринов, а в 28 МИР – Търговище водач е Гергана Алексова, бивш заместник-министър на труда и социалната политика.

В 29 МИР – Хасково начело на листата е Ленко Петканин.

От партията припомнят, че още през февруари Националният съвет е утвърдил и част от водачите в други райони, сред които Гергана Орманлиева в Благоевград, Николай Цонков в Габрово, Милко Багдасаров в Кърджали, Иван Ибришимов в Кюстендил, Петя Цанкова в Пазарджик, Иво Ангелов в Перник и Илиян Йончев в Плевен.

ИТН

Има такъв народ (ИТН) регистрира кандидатските си листи в 14 многомандатни избирателни района, като водач на листата за 17 МИР – Пловдив област е председателят на парламентарната група и зам.-председател на партията Тошко Йорданов.

От партията уточниха, че останалите листи ще бъдат подадени в рамките на законовия срок, който изтича на 17 март. Листите включват както утвърдени политически фигури, така и експерти от различни области.

Сред регистрираните водачи днес са:

1 МИР – Благоевград: Драгомир Петров

3 МИР – Варна: Тошко Йорданов

6 МИР – Враца: Иван Клисурски

9 МИР – Кърджали: Танер Тюркоглу

10 МИР – Кюстендил: Снежанка Траянска

12 МИР – Монтана: Ашот Казарян

15 МИР – Плевен: Станислав Трифонов

17 МИР – Пловдив област: Тошко Йорданов

18 МИР – Разград: Мартин Капралов

21 МИР – Сливен: Цветан Предов

26 МИР – София област: Венцислав Асенов

27 МИР – Стара Загора: Павела Митова

30 МИР – Шумен: Ивайло Костадинов

31 МИР – Ямбол: Ашот Казарян

ИТН подчерта, че регистрацията на тези листи е първа стъпка към участие в предсрочните парламентарни избори, като партията ще продължи да попълва и останалите райони до изтичането на срока.

Крайният срок за подаване на кандидатските листи в съответните Районни избирателни комисии е 17:00 часа на 17 март 2026 г. Жребият за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетината ще бъде изтеглен на 18 март, а официалният старт на предизборната кампания е насрочен за 20 март.