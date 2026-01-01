Ден преди погребението на сина ѝ, майката на Николай Златков - Ралица Асенова призова истината да не бъде погребана заедно с него с емоционално обръщение в профила си във Фейсбук.

"Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за „фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми", пише тя.

По думите й, в деня преди да бъде погребан, тя е отишла да види тялото на сина си. Тя разказва, че в експертицата е описано, че има охлузвания, но тя е видяла повече от охлузвания.

"Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани особено на единия крак. Раната е голяма има свалена кожа и дори изглежда като, че има следи от нагряване при получаването й. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката", посочва тя.

Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство, категорична е майката.

Ралица има призив - "патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност, касаеща сина ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки че ние сме получили нашите още преди дни".

Тя разказва още, че търсят възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.

Майката има молба и призовава хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности, да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.

Според нея "мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата. Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се".

Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки. Тя е въпрос на справедливост за всички, категорична е опечалената жена.