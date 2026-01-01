Активисти започнаха масова вълна от кражби от магазини в Обединеното кралство, предаде Daily Mail.

Take Back Power („Да си върнем силата“), чиято заявена цел е „да обложи богатите с данъци, за да се оправи Великобритания“, сподели кадри на активисти, които вземат продукти от хранителен магазин на голяма търговска верига в Ексетър в събота сутринта.

„Храната, която взехме тази сутрин, беше доставена на пунктове за дарения за хранителни банки, за да стигне до хората, които най-много се нуждаят от нея. Главният изпълнителен директор на Sainsbury's получава възнаграждение, което е 239 пъти по-високо от това на обикновен служител на пълен работен ден в компанията.Свръхбогатите не се нуждаят от „магическо дърво за пари“, когато всеки ден свободно бъркат в джобовете на работещите хора. Това е кражба. Нищо повече, нищо по-малко“, написа антикапиталистическата група в социалните мрежи.

Празни рафтове и спрени онлайн поръчки: Кибератака порази Великобритания

Оттам допълниха, че на 14 март са „преразпределили храна от супермаркетите към местни хранителни банки в цялата страна“, като акцията е започнала около 08:30 ч. местно време, а на прицел са били супермаркети в Манчестър, Лондон, Ексетър и Труро.

Въпреки че групата твърди, че активистите са били конфронтирани от охранители в Ексетър и Лондон, на сайта им се посочва, че до момента няма извършени арести.

От полицията заявиха, че служители в Лондон са установили, че активистите са платили за храната, поради което не е извършено нарушение. От групата обаче споделиха, че това не е вярно.