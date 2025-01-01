Кутия за дарения за младо момиче с бъбречна недостатъчност беше открадната. Случаят е от столичен хранителен магазин, сигнализират зрители на NOVA в рубриката „Дръжте крадеца”



Оказва се, че това не е първият път, в който кутии със средства именно за това момиче, стават обект на кражба, а трети. Вече сме ви разказвали именно за подобно посегателство.

Задържаха рецидивист, откраднал кутия за дарения за лечението на болно дете

Мъжът, задигнал кутията, не е редовен клиент в магазина, разказа управителят Виктория Николаева. Според нея в кутията е имало между 300-350 лева.

На записи от видеонаблюдението се вижда, че кутията е била на касата, мъжът влязъл, огледал се, не видял касиерката и взел кутията.

Предишната кражба на кутия с дарения за момичето е била миналата година. Взела я непозната жена. Според Виктория Николаева жената е намерена, но не знае дали е върнала парите тогава.