Младежи ограбиха непълнолетни момчета в парк в София, съобщиха от полицията.

Грабежът е извършен на 3 юни. Момчетата са били нападнати от двама непознати, които отправили съм тях заплахи с нож и отнели от единия портмоне с пари и лични документи.

17-годишен младеж е задържан за грабеж, при който е употребена заплаха с нож

Нападателите са задържани - също непълнолетни.

След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за грабеж, извършен в съучастие.