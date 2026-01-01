Младежи ограбиха непълнолетни момчета в парк в София, съобщиха от полицията.
Грабежът е извършен на 3 юни. Момчетата са били нападнати от двама непознати, които отправили съм тях заплахи с нож и отнели от единия портмоне с пари и лични документи.
17-годишен младеж е задържан за грабеж, при който е употребена заплаха с нож
Нападателите са задържани - също непълнолетни.
След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за грабеж, извършен в съучастие.