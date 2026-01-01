Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж за грабеж, при който е използвана заплаха.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 май 2026 г. около 22,30 часа на кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и бул. „България“ в гр. София, обвиняемият Й.М. като непълнолетен отнел 200 евро от мъж, като използвал заплаха. Й.М. стиснал Ф.Х. за врата, след което извадил нож и го размахал пред него, като му казал „Ей това виждаш ли го? Дай да видя портфейла, давай да го видя“, след което издърпал портмонето от ръцете на пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Й.М. е осъждан 14 пъти за идентични деяния. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.