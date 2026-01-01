Пакистански военен хеликоптер Ми-17 се разби заради технически проблем в контролираната от Пакистан част на Кашмир днес, при което загинаха всички военни на борда, съобщи армията, цитирана от Асошиейтед прес.

Армията не уточни колко души е имало в хеликоптера. ДПА отбеляза, че Mи-17 може да побере до 36 военни в пълно бойно снаряжение.

Машината се е разбила при излитането и се е възпламенила, съобщи очевидец пред Ройтерс, като допълни, че пожарникари се опитват да овладеят огъня.

Авиокатастрофата е станала близо до главния град на региона Музафарабад по време на продължаващите протести и стачка, свикани от Комитета за действие “Авами” - наскоро забранен алианс, включващ различни групи.

Армията до момента не е направила връзка между протестите и катастрофата, въпреки че военни хеликоптери са разположени за наблюдение на протестите в Музафарабад и други региони.

“Екипите за търсене и спасяване веднага достигнаха мястото на катастрофата”, съобщи армията и добави, че на разследващия орган е наредено да установи точната причина за инцидента.

A #Pakistan army chopper which was supplying ammunition to forces for ongoing genocide of Kashmiris since 3 days, has been taken down by rebels



The chopper reprtedly hit by a Stinger has crashed in #Muzaffarabad, PoJK. All onboard have been killed. pic.twitter.com/F3pT4h1HC5 — Nepal Correspondence (@NepCorres) June 10, 2026

Началникът на пакистанската армия маршал Асим Мунир изрази дълбока скръб от загубата на хората и изказа съболезнования на семействата им, се казва в изявление.

Подобни катастрофи не са необичайни в Пакистан. През септември 2025 г. военен хеликоптер се разби в Северен Пакистан по време на рутинен полет, при което загинаха двамата пилоти и трима техници на борда.