Български и румънски гранични полицаи задържаха 14 мигранти в камион, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

На 9 юни в зоната на граничния преход Видин-Калафат съвместен екип от български и румънски гранични полицаи селектирал и извършил проверка на товарен автомобил, пътуващ към Румъния. По документи автомобилът превозвал минерална вода от Турция.

МВР

Граничните полицаи установили, че шофьорът представя за проверка фалшива българска лична карта. У него била открита и турски документ за самоличност. При извършено измерване с газ-анализатор, в товарното помещение са установени високи стойности на въглероден двуокис - сигурен признак за укрити лица.

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Граничните полицаи открили в товарния отсек 14 незаконни мигранти, мъже. Те са отведени в ГПУ-Видин, където е установено, че 13 са от Ирак, един – от Иран. Мигрантите са били задържани и преди на други граници на страната и са в процедура по търсене на закрила.

Водачът на камиона, 45-годишен турски гражданин, е бил установяван през 2024 г. отново при опит да превозва мигранти, за което деяние има наложена забрана за влизане на територията на ЕС.

МВР

Мигрантите и шофьорът са задържани в ГПУ-Видин. Предстои да им бъде търсена наказателна отговорност, поради повторността на деянията им. Това е втори случай на предотвратена незаконна миграция в района през последните дни.

На 6 юни вечерта, в района на околовръстния път към "Дунав мост" 2, видинските гранични полицаи задържаха още двама мигранти сирийци в тайник в лек автомобил, управляван от български гражданин.