Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано на 33 километра от селището Олга в Приморски край в Русия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.
5.7-magnitude quake hits Russia's Primorsky Krai https://t.co/Bgc7PUnwQU— Börsenberichte (@BoersenDE) June 10, 2026
An earthquake with a magnitude of 5.7 struck the eastern coast of Russia's Primorsky Krai on Wednesday, according to the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC).The qua…
По данните на сеизмологичния център епицентърът на подземния трус се е намирал на 244 километра североизток от град Находка с население от повече от 100 000 души и на 33 километра югоизток от селището Олга в Приморски край.
Огнището на земетресението се е намирало на дълбочина от 343 километра.