Мина времето, когато пред асансьора на пленарната зала се раздаваха публични финанси. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в отговор на въпрос за отпускането на средства за най-нуждаещите се пенсионери за Великден. Без да е приет законът за държавния бюджет, няма как да има възможност за удовлетворяване на всички желания, коментира Адемов и добави, че сумата за великденски добавки е определена след анализ от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на финансите.

Хасан Адемов припомни, че има внесени законодателни промени, които предвиждат разширяване на кръга за финансова подкрепа при празници. Това ще отнеме възможността на политически лидери и партии да наддават в предизборна и предпразнична ситуация, за да се хареса на избирателя, смята той.

Адемов увери още, че екипът на МТСП продължава да работи за това системата на социалното подпомагане да не се използва за предизборни цели.

Служебният министър каза, че до края на март трябва да бъде активирана компенсацията заради поскъпването на горивата.

Хасан Адемов посети пункта на Българския Червен кръст в столичния район „Младост“, откъдето граждани могат да получат хранителни пакети от първа необходимост по програма „Храни и основно материално подпомагане“.