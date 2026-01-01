Задържаха 51-годишен мъж, нападнал с летва приятеля на сестра си в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 14 март в село Мадан той е нанесъл удари с летва по тялото на 46-годишния мъж.

Екшън при сбиване в Монтанско: Ротвайлер нахапа мъж, за да защити собственика си от нападение

Причината за инцидента е бил скандал между пострадалия и живеещата с него на семейни начала сестра на нападателя.

Няколко часа след удара потърпевшият е установил, че не може да си движи едната ръка и е подал сигнал на 112.

Прегледан е и по случая се води разследване.