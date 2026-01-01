Екшън при сбиване в монтанското село Якимово, съобщиха от полицията.

На 24 февруари пред магазин в селото е станал скандал между мъжете - на 46 и 42 г.

По-младият се е опитал да нанесе удари с метален предмет на по-възрастния, при което е бил нахапан от домашния му любимец - куче от породата "Ротвайлер".

Впоследствие е бил набоден от собственика му с остър метален предмет в корема. По случая са разпитани свидетели и се води разследване.

46-годишният мъж е задържан. Пострадалият мъж е настанен в болница в Монтана - без опасност за живота.