Британските депутати подкрепиха публикуването на документите за назначаването на Андрю Маунтбатън-Уиндзор за търговски пратеник на Обединеното кралство. В същото време адвокати на Питър Манделсън заявиха, че арестът му е бил "провокиран от неоснователно предположение", че планира да напусне Обединеното кралство, пише БНР .

И бившият принц Андрю, брат на краля, и Питър Манделсън, бивш посланик във Вашингтон, бяха арестувани през последните дни по подозрения в злоупотреба с публична длъжност, за което става ясно от досиетата "Епстийн". И двамата бяха освободени след разпит, но разследването продължава.

Полицията съобщи, че снощи е приключило претърсването на бившата резиденция на Андрю в Уиндзор.

Междувременно правителството и депутатите в Камарата на общините одобриха публикуването на досиетата за назначаването на Андрю като търговски представител в периода 2001-2011 година, когато се смята, че той е предоставял чувствителна правителствена информация на Джефри Епстийн. Министърът на търговията Крис Брайънт определи Андрю като "груб, арогантен и самодоволен". Той обаче допълни, че може да има забавяне с документите, заради воденото полицейско разследване.

Излязоха и подробности около ареста на Питър Манделсън, който беше уличен в досиетата "Епстийн", че също е предавал информация на милиардера, когато е бил министър на бизнеса по времето на Гордън Браун. Той е имал споразумение с полицията, че ще се яви на разпит следващия месец на доброволни начала, но въпреки това беше арестуван, на основание че се е готвел да избяга в чужбина.

Негови адвокати заявиха, че това са "абсолютно неоснователни и безпочвени предположения". Те допълниха, че основен приоритет на Манделсън е да сътрудничи на полицията и да очисти името си.