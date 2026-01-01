Андрю Маунтбатън-Уиндзор е бил арестуван на 66-ия си рожден ден, съобщи DailyMail.

Той е задържан по подозрение за неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност.

За ареста стана ясно днес, след като полиция беше забелязана в град Сандрингам, където пребивава Андрю.

6 полицейски автомобила пристигнаха в имота на крал Чарлз в Норфолк малко след 08:00 ч. местно време тази сутрин.

Колите са паркирали близо до бившия дом на принц Филип – Wood Farm, където Андрю живее в изолация. По-късно конвой от превозни средства е бил заснет да напуска района.

Андрю, който днес навършва 66 години, бе принуден да напусне Royal Lodge във Уиндзор по решение на по-големия си брат - Крал Чарлз III - след скандала „Епстийн“.

Към момента с бившия принц все още не е проведен разпит, като разследващите проверяват редица твърдения, свързани с трафик на хора и неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност. Крал Чарлз заяви, че е готов да съдейства на полицията при проверките.

Предполага се, че вторият син на кралицата може да е предавал чувствителна информация на Епстийн в качеството си на търговски пратеник на Обединеното кралство. Съществуват и твърдения, че той е въвел жена в Бъкингамски дворец, която вероятно е била транспортирана против волята ѝ във Великобритания с частния самолет на Епстийн, известен като „Лолита експрес“.

Андрю отрича да е извършил каквото и да било нарушение.