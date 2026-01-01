Андрю Маунтбатън-Уиндзор се е преместил от имението си в Уиндзор на фона на публикуването на нови документи, свързани с Джефри Епстийн, съобщиха Пи Ей Медия/ДПА.

Според медиите Андрю Маунтбатън-Уиндзор се е преместил в Норфолк, във ферма в пределите на имението Сандрингам на крал Чарлз III. Там той ще остане временно.

Още в края на миналата година стана ясно, че знатната персона, която изгуби титлите си заради аферата Епстийн, ще се изнесе от имението си в Уиндзор през новата година, за да заживее в нов дом в провинцията. Той обаче не бил готов и затова принцът ще обитава временно ферма в пределите на Сандрингам. Андрю все още имал и договор за наем за имота в Уиндзор до октомври. Бъдещият нов дом на Андрю също ще е в района на Сандрингам.

Според новите разкрития във връзка с Епстийн бизнесменът и сексуален маниак е изпратил жена в Обединеното кралство за сексуална среща с Андрю. Адвокатите, представляващи жената, призоваха британския крал да се свърже с тях след твърденията, че тяхната клиентка е била изпратена в Обединеното кралство за сексуална среща с брат му.

В изявление говорител на полицията заяви: "Запознати сме с информациите за жена, която през 2010 г. е била отведена на адрес в Уиндзор със сексуална цел. Оценяваме информацията в съответствие с установените ни процедури. Вземаме много на сериозно всички сигнали за сексуални престъпления и насърчаваме всеки, който разполага с информация, да се обади. Към момента тези твърдения не са били докладвани на полицията нито от адвоката, нито от клиентката му."

Андрю се споменава няколко пъти в документите, които бяха публикувани от министерството на правосъдието на САЩ в петък, включително снимки, на които се вижда как той е наведен над неизвестна жена в къща, която изглежда като имота на Епстийн в Ню Йорк.