Дмитрий Медведев, бивш руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност, заплаши страните от Шенген в обичайния си провокативен стил, заявявайки, че руските войници нямат нужда от визи и могат просто да нахлуят в Европа.

"Кая (Калас, върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност), русият плъх, заяви, че работи за това стотици хиляди бивши руски военнослужещи никога да не влизат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци. Е, те могат да влязат без визи, ако пожелаят. Както през 1812 или 1945 г.", написа Медведев в "Екс".

Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026

Заплахите на бившия руски президент дойдоха на Деня на защитника на Отечеството, който се отбелязва на 23 февруари, както и в навечерието на годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

От 24 февруари 2022 г. насам Медведев многократно е заплашвал европейски държави с инвазия и дори с ядрени действия. Неговите публикации често включват лични обиди, насочени към висши представители на ЕС и САЩ, пише pravda.com.ua.

БГНЕС

Дмитрий Анатолиевич Медведев е руски политик и юрист, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург). Завършва право в Санктпетербургския държавен университет. Работи в администрацията на президента Владимир Путин, а през 2005 г. е назначен за първи заместник министър-председател. От 2008 г. до 2012 г. Медведев е държавен глава на Руската федерация. След края на президентския си мандат от 2012 г. до 2020 г. той заема поста премиер на Русия. От януари 2020 г. Медведев е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация.