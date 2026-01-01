Жена от асеновградското село Боянци нападна учителки, за да отмъсти за ударен шамар на сина ѝ.

Вечерта на 19 февруари шестокласник се оплакал на майка си, че го боли дясното рамо. Тя го разпитала какво е станало и той разказал, че двамата с негова съученичка не слушали в час и преподавателката го плеснала, разклатила главата му и накрая го ощипала по рамото, предава "24 часа".

Майката се ядосала, написала съобщение на учителката, която се извинила, но въпросът не приключил с това. Сутринта на 20 февруари родителката отишла до училище "Проф. д-р Асен Златаров", заговорила друга преподавателка и я накарала да извика своята колежка, без да обяснява защо.

Когато учителката, ударила детето, се появила, майката започнала да крещи и да блъска и двете, после била изведена от фоайето на учебното заведение. Тогава тя свалила ботуша и демонстративно започнала да го размахва срещу преподавателките. Бил подаден сигнал на телефон 112 и майката си тръгнала.

Изправена ред Районния съд в Асеновград, тя признала вината си и изразила съжаление. Случаят е приключен с глоба от 60 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.

Темата за насилието в училищна среда и поведението на родители и ученици е системна, като отделни инциденти периодично привличат общественото внимание, подчертавайки необходимостта от задълбочен поглед върху системите за закрила и дисциплина.

Случаите показват както агресия между ученици, така и посегателства над педагогическия персонал, което често води до последващи институционални действия.През май 2023 г. в разградското село Раковски, 33-годишен баща и неговият 14-годишен син нахлуват в класна стая по време на час, за да се саморазправят с 13-годишно момче, като бащата подтиква сина си към побой. Този случай демонстрира директното въвличане на родител в ученическо насилие.

Инцидентът продължава с агресия и срещу друго 12-годишно момче в двора на учебното заведение, а пострадалото дете е настанено в болница.Няколко месеца по-късно, на 7 октомври 2023 г., в чирпанското село Зетьово, 43-годишна жена влиза в класна стая и нанася удари с продълговат предмет на 65-годишна учителка пред ученици. Причината за това посегателство е оплакване от малолетно дете, неин роднина, за предполагаемо лошо отношение от страна на преподавателката. За случая е повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда.В по-близък план, на 19 януари 2024 г., в Благоевград е заснето и разпространено видео на ученичка, която пребива друга девойка, като майката на пострадалата посочва ревност като мотив за насилието.

Отбелязано е, че агресивната ученичка е имала и предишни прояви, включително опити за побой над учителки, което подчертава необходимостта от постоянни мерки.Подобни инциденти често налагат прилагането на нормативни актове и вътрешни училищни правила, които целят регулиране на поведението и осигуряване на сигурност. Един от тези правни инструменти е Указът за борба с дребното хулиганство, който се прилага при действия, нарушаващи обществения ред.

В такива случаи, извършителите, като нападналата учителки жена в Боянци на 20 февруари, са обект на санкции, включително глоби, както е посочено в съдебните решения. На училищно ниво, педагогическите съвети гласуват специфични санкции за ученици, които проявяват агресия, като предупреждение за преместване в друго училище или изключване, което представлява институционален отговор за поддържане на безопасна и дисциплинирана образователна среда.