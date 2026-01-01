Жителка на Монтана намери портмоне с 980 евро в количка за пазаруване в хипермаркет и го предаде на полицията. То е било забравено от 80-годишна бивша учителка, разказва БНР.

Доброто съществува: Санитарка два пъти намери голяма сума и я върна, моли се да има внуче

Генева Илиева е на 68 години. Миналата седмица отишла на обяд да пазарува в центъра на Монтана, когато открила въпросното портмоне. В близост имало жена, която отговорила, че не е нейно. В него имало 980 евро. Илиева предала портмонето на полицията.

Органите на реда се свързали със собственичката на изгубената вещ, която се оказала 80-годишна бивша учителка. Пред униформените тя споделила, че същия ден изтеглила парите, но поради разсеяност след пазаруване забравила портмонето си в количката на магазина.

Доброто: 12-годишно дете намери и върна портфейл с пари и документи в Плевен

Генева Илиева дълги години е била счетоводител в Горското стопанство в Монтана. Тя сподели, че нито за миг не се е изкушила и веднага е потърсила полицията.