12-годишно дете намери и върна портфейл с пари и документи в Плевен, съобщиха от полицията.

На 27 януари момчето е намерило портфейла край училище. Вътре е имало 24 евро, документи - карта за транспорт, плувна карта и ученическа книжка.

В Деня на доброто: Младо момче намери портмоне с голяма сума пари и го върна (СНИМКА)

Без да се колебание, то поело по най-правилния път и го предало в ОД на МВР на улица „Сан Стефано“ №3.

След разследване 17-годишно момиче, изгубило портфейла си по време на пазаруване с приятелка на кръстовище до училището, го намерило благодарение на честността и смелостта на едно момче.

Тийнейджърката си е получила изгубените вещи - с усмивка и голяма благодарност.

Понякога не са нужни големи думи или героични жестове. Достатъчни са честност, смелост и добро сърце - дори в най-сивия и обикновен ден.