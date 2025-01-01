Младото момче Йордан Цанков даде пример за честност и човечност.

В Деня на доброто - 13 ноември, в село Ветрен, област Стара Загора, бе проявен вдъхновяващ акт на почтеност и доблест.

Благородна постъпка: Ученици от Казанлък намериха и върнаха голяма сума пари (ВИДЕО/СНИМКИ)

Младият жител на селото намери портмоне, съдържащо голяма сума пари и лични документи. Без да се колебае, той го предал на кмета на селото, за да бъде върнато на собственика.

„Тази постъпка е не само достойна за уважение, но и пример за честност, отговорност и човечност. Вярвам, че доброто е заразно - когато видим такива дела, те ни напомнят, че всеки от нас може да направи света по-добър с малък, но значим жест“, сподели кметът на Ветрен Пламен Георгиев.

Той допълни, че се гордее с младите хора в селото, които показват силни морални ценности и големи сърца.